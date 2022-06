Nordkoreas Machthaber diskutiert mit Funktionären über Umstrukturierung der Parteiorganisation

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat ein Treffen des Sekretariats der Arbeiterpartei geleitet, um die Umstrukturierung der Organisation des Zentralkomitees zu erörtern.Kim habe am Montag eine erweiterte Sitzung des Sekretariats geleitet, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.Laut KCNA standen Fragen im Zusammenhang mit der Verbesserung des Arbeitssystems der Führungsorgane der Partei auf jeder Ebene und die Stärkung ihrer politischen Aktivitäten auf der Tagesordnung. Auch seien die Umstrukturierung einiger Abteilungen des Zentralkomitees der Partei sowie ein neues System diskutiert worden, nach dem die Provinzverbände stärker angeleitet und ihnen bei ihrer Arbeit zur Seite gestanden werden soll.Als weitere Diskussionsthemen wurden die Stärkung der politischen Anleitung für die Arbeit in den Bereichen Sicherheit, Justiz und Staatsanwaltschaft sowie die Planung und Ausführung der notwendigen Arbeiten in diesem Jahr genannt.