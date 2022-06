Neun von zehn Südkoreanern leben in Städten

Photo : KBS News

Neun von zehn Bürgern Südkoreas leben in den Städten, die aber nur 16 Prozent der Landesfläche ausmachen.Laut der Statistik zur Stadtplanung 2021, die das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr sowie die öffentliche Wohnungsbaugesellschaft LH veröffentlichten, ist die Landfläche von insgesamt 106.207 Quadratkilometern gemäß dem Gesetz zur Raumplanung und -nutzung in Zonen eingeteilt.16,7 Prozent davon sind als Stadtgebiete ausgewiesen, 25 Prozent als sogenannte Managementgebiete. 46 Prozent wurden als Land- und Forstwirtschaftsgebiete eingestuft und elf Prozent als Natur- und Umweltschutzgebiete.47,4 Millionen Menschen, damit knapp 170.000 weniger als im Jahr 2020, leben in Stadtgebieten. Das entspricht 91,8 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes.