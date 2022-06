J-Hope von BTS veröffentlicht ersten Titel aus kommendem Soloalbum

Photo : YONHAP News

J-Hope, Mitglied der K-Pop-Band BTS, veröffentlicht am Freitag den ersten Titel aus seinem angekündigten Soloalbum.Nach Angaben seiner Agentur Big Hit Music am Dienstag wird „MORE“ am Freitag um 13 Uhr koreanischer Zeit veröffentlicht. Es handele sich um einen Titel seines Albums „Jack In The Box“, das am 15. Juli erscheinen wird.J-Hope veröffentlichte am Dienstag aus diesem Anlass Fotos in sozialen Medien, auf denen er in Schwarz gekleidet einen Hut trägt, der an Pierrot erinnert.„MORE“ sei einer der Songs, in denen die Kernbotschaft des Soloalbums von J-Hope zum Ausdruck komme. Dabei gehe es um seinen Wunsch, mehr zeigen zu wollen, erläuterte die Agentur.