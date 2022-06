Umfrage: Über 70 Prozent tragen immer noch Maske im Freien

Photo : YONHAP News

Sieben von zehn Menschen in Südkorea tragen wegen der Infektionsangst immer noch eine Maske im Freien, obwohl die Corona-Beschränkungen bereits weggefallen sind.Das ergab eine Umfrage, die das Kreditkartenunternehmen Lotte Card am 27. und 28. Mai bei 4.082 Kunden durchführte.Laut dem am Dienstag veröffentlichten Ergebnis antworteten 72,1 Prozent der Befragten, dass sie im Freien einen Mund-Nasen-Schutz trügen. Der entsprechende Anteil übertraf bei allen Altersgruppen bis auf Menschen in ihren Zwanzigern 72 Prozent. Bei der letzteren Gruppe lag die Quote bei 58,9 Prozent.Zudem antworteten 47,4 Prozent, dass sie noch vor 22 Uhr nach Hause gingen. Als die Öffnungszeiten der Betriebe wegen der Pandemie beschränkt wurden, begann die Sperrstunde um 22 Uhr.60,2 Prozent bejahten die Frage, ob man Popcorn im Kino esse, wo kein Verzehrverbot mehr gilt. Von den Menschen ab 60 antworteten 54,9 Prozent, dass sie im Kino nicht essen würden. Je älter die Befragten, desto höher war der Anteil der Menschen, die im Kino nichts verzehren wollen.49,8 Prozent äußerten sich zu einer Auslandsreise in diesem Jahr bereit, während 50,2 Prozent darauf noch verzichten wollen.70 Prozent sagten, dass sie von Zuhause aus arbeiten würden, sollte die Möglichkeit bestehen.