Seoul startet Online-Koreanischkurse für ausländische Einwohner

Photo : KBS News

Die Stadt Seoul startet gemeinsam mit der Stiftung des König-Sejong-Instituts eine Online-Plattform für den kostenlosen Koreanischunterricht für ausländische Einwohner.Das „Online-König-Sejong-Institut der Stadt Seoul“ werde ab dem 1. Juli sechs Monate lang probeweise betrieben, kündigte die Stadtverwaltung am Dienstag an.Die Stiftung ist eine dem Kulturministerium unterstellte öffentliche Institution und bietet auch über das Online-König-Sejong-Institut verschiedene Koreanisch-Sprachkurse an.Die Stadt Seoul hat bisher für 440.000 ausländische Einwohner und auch für Ausländer, die in die Stadt umziehen wollen, Koreanischkurse in Präsenz in Einrichtungen zur Unterstützung von Ausländern sowie in Familienzentren der Stadtbezirke unterstützt.Weil immer mehr Ausländer aufgrund der Corona-Pandemie und Umstände am Arbeitsplatz solche Angebote nicht in Anspruch nehmen konnten, wurde die Einführung eines Online-Unterrichts notwendig. Demnach beschloss die Stadtregierung die Einführung eines eigenen Online-König-Sejong-Instituts (iksi.or.kr/co/seoul.do).