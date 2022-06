Korean Air will Zahl der Auslandsflüge bis September auf 50 Prozent des Vor-Corona-Niveaus steigern

Photo : YONHAP News

Korean Air Lines Co., Ltd. will die Pandemie-bedingt verringerte Zahl der Auslandsflüge wieder steigern.Die südkoreanische Fluggesellschaft teilte am Dienstag mit, angesichts der Urlaubssaison im Sommer das Angebot an Personenflügen zu steigern. Bis September wolle sie die Zahl der internationalen Flüge auf 50 Prozent des Niveaus vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie erhöhen.Ab Juli wird die Zahl der Flüge auf der Strecke Incheon-New York auf wöchentlich zwölf gesteigert. Die Zahl der Flüge zwischen Incheon und Washington sowie zwischen Incheon und Honolulu soll jeweils auf sieben steigen.Auch auf den Strecken Incheon-Paris und Incheon-Frankfurt werden mehr Flüge angeboten.Die seit März 2020 ausgesetzte Flugverbindung zwischen Incheon und Mailand wird im Juli wieder aufgenommen, es sollen wöchentlich drei Flüge angeboten werden. Auf der Strecke Incheon-Rom wird es ab September wöchentlich drei Flüge geben.