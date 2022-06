Wirtschaft Vereinbarung zwischen Südkorea und Indonesien über Zugelassene Wirtschaftsbeteiligte tritt in Kraft

Südkoreas Unternehmen können sich auf ein vereinfachtes Zollverfahren beim Export nach Indonesien freuen.



Die koreanisch-indonesische Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung von Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (Authorized Economic Operator, AEO) trete am Donnerstag in Kraft, teilte der südkoreanische Zolldienst am Dienstag mit.



Im Rahmen eines AEO-Programms können die von der nationalen Zollbehörde anerkannten Unternehmen von Begünstigungen im Ex- und Importprozess wie eine reduzierte Zollkontrolle und eine zügige Zollabfertigung profitieren. In weltweit 97 Ländern gibt es AEO-Programme.



Eine Vereinbarung zur gegenseitigen AEO-Anerkennung ermöglicht, dass Zugelassene Wirtschaftsbeteiligte in Südkorea auch als solche im Partnerland betrachtet werden und Begünstigungen beim Zollverfahren genießen.



Südkorea nahm im April 2019 entsprechende Verhandlungen mit Indonesien auf, die Vereinbarung wurde im Februar 2020 unterzeichnet. Nach einem Systemaufbau und einem Probebetrieb soll die Regelung nun in Kraft treten.