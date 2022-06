Treibhausgasemissionen in Südkorea letztes Jahr gestiegen

Photo : KBS News

Die Treibhausgasemissionen in Südkorea sind letztes Jahr aufgrund zugenommener Industrieaktivitäten gestiegen.Nach vorläufigen Daten emittierte Südkorea im vergangenen Jahr 679,6 Millionen Tonnen Treibhausgase. Das sind gegenüber dem Vorjahr 23 Millionen Tonnen oder 3,5 Prozent mehr.Die Treibhausgasemissionen im Energiebereich stiegen um 3,6 Prozent im Vorjahresvergleich auf 590,6 Millionen Tonnen, damit sind sie so hoch wie in keinem anderen Bereich. Das entspricht 86,9 Prozent an allen Emissionen.Das Ergebnis führte das Umweltministerium auf die gestiegene Produktion im verarbeitenden Gewerbe wie Stahl- und Chemieindustrie sowie den zugenommenen Verbrauch von Benzin und Diesel zurück.Im Bereich des industriellen Prozesses wurden 51 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt, im Agrarbereich 21,2 Millionen Tonnen.Die Emissionen im Abfallbereich schrumpften unterdessen infolge des zugenommenen Recyclings gegenüber dem Vorjahr um 1,6 Prozent auf 16,8 Millionen Tonnen.Die Treibhausgasemissionen in Südkorea hatten im Jahr 2018 mit 727 Millionen Tonnen ihren Höhepunkt erreicht. Danach schrumpften sie 2019 um 3,5 Prozent und 2020 um 6,4 Prozent, bevor es letztes Jahr wieder aufwärts ging.Die Regierung erläuterte jedoch, dass Südkoreas Anstieg unter dem Weltdurchschnitt von 5,7 Prozent liege.Als Grund für den gestiegenen Ausstoß vermutete die Regierung die Erholung der wegen der Corona-Pandemie geschrumpften Industrieaktivitäten. Auch die erhöhte Stromerzeugung und der zugenommene Kraftstoffverbrauch für Transportzwecke wurden genannt.Bei den veröffentlichten Daten handelt es sich um vorläufige Schätzungen, die ein Jahr vor der Bekanntmachung der endgültigen Daten präsentiert werden. Diese werden im kommenden Jahr vorgelegt.