UN-Sonderberichterstatter fordert Nordkorea zur Wahrheitsaufklärung im Fall eines getöteten Beamten auf

Photo : YONHAP News

Der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in Nordkorea hat angesichts des Falls eines 2020 im Westmeer von nordkoreanischen Soldaten erschossenen südkoreanischen Beamten das Land aufgefordert, die Wahrheit aufzuklären und die Täter zu bestrafen.Entsprechendes habe der Sonderberichterstatter Tomás Ojea Quintana bei einem Treffen mit Lee Rae-jin, dem älteren Bruder des Fischereibeamten Lee Dae-jun, und dem Rechtsvertreter dessen Familie, Kim Ki-yoon, am Dienstag in Seoul gesagt, teilten Lee und Kim Reportern mit.Den beiden zufolge sagte der UN-Berichterstatter, es stelle ein Problem gemäß dem internationalen Menschenrechtsgesetz dar, dass nordkoreanische Truppen aufgrund der Corona-Pandemie den Verstorbenen zu Tode gebracht hätten. Nordkorea müsse die Wahrheit aufklären und die Täter bestrafen.Nach weiteren Angaben habe Quintana auch auf die Verantwortung Nordkoreas hingewiesen, die Hinterbliebenen zu entschädigen.Lees Familie fordert einen parlamentarischen Beschluss für den Zugang zu Informationen, die gemäß dem Gesetz zu präsidialen Dokumenten nur eingeschränkt zugänglich sind. Für die Einsicht in solche Dokumente ist eine Zustimmung von mindestens zwei Drittel der Abgeordneten oder eine Anordnung des zuständigen Obergerichts erforderlich.