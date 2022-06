Mobile Identitätsbestätigung wird probeweise gestartet

Photo : YONHAP News

Die Identitätsbestätigung mit dem Mobiltelefon wird am Mittwoch probeweise eingeführt.Das Innenministerium teilte mit, dass der entsprechende mobile Dienst mittels der Android-Applikation der Regierung „Government 24“ an Flughäfen, Passagierterminals an Häfen sowie in Convenience Shops probeweise angeboten werde.Mit dem Dienst können die auf dem Personalausweis stehenden Angaben zum Namen, der Einwohnermeldenummer und der Adresse auf dem Handy angezeigt werden, ohne dass der Ausweis selbst vorgezeigt werden muss. Nach dem Scannen eines QR-Codes kann festgestellt werden, ob die Angaben wahrheitsgemäß sind.Das Ministerium will im Zuge des Probebetriebs mögliche Unbequemlichkeiten feststellen und ab dem 12. Juli den Dienst in vollem Umfang anbieten.