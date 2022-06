Präsident Yoon kommt heute mit US-Präsident Biden und Japans Premier Kishida zu Dreiertreffen zusammen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird heute in Madrid mit US-Präsident Joe Biden und dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida zu einem Dreiertreffen zusammenkommen.Nach Angaben des südkoreanischen Präsidialamtes sei das Treffen am Rande des Nato-Gipfels ab 21.30 Uhr koreanischer Zeit geplant.Zuletzt hatte es im September 2017 einen solchen trilateralen Gipfel gegeben. Seinerzeit hatten sich der damalige südkoreanische Präsident Moon Jae-in, der frühere US-Präsident Donald Trump und damalige japanische Ministerpräsident Shinzo Abe am Rande der UN-Generalversammlung in New York zu einem Gespräch getroffen.Beim heutigen Treffen soll über die Stärkung der Zusammenarbeit wegen der Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen gesprochen werden. Auch ein Ausbau der wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Zusammenarbeit soll zu den Themen zählen.Ab 22 Uhr koreanischer Zeit wird Yoon am Spitzentreffen der Nato und ihrer Partner teilnehmen. Er wird als erster südkoreanischer Präsident in einem solchen Format eine Rede halten. Darin will er offenbar an die internationale Solidarität für Freiheit und Frieden appellieren und um die weitere Zusammenarbeit der Nato für eine Denuklearisierung Nordkoreas bitten.