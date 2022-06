Inflationserwartung auf höchstem Stand seit über zehn Jahren

Photo : YONHAP News

Die Inflationserwartung hat im Juni den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren erreicht.Nach Angaben der Zentralbank Bank of Korea am Mittwoch, sei eine erwartete Inflation von 3,9 Prozent ermittelt worden. Verglichen mit Mai sei dies ein Anstieg um 0,6 Prozentpunkte.Es ist der höchste Wert seit April 2012, auch damals waren es 3,9 Prozent. Der monatliche Anstieg ist außerdem der höchste seit dem Beginn der Erhebung entsprechender Daten im Jahr 2008.Hwang Hee-jin von der Zentralbank erläuterte, dass deutlich gestiegene Preise für Dinge des täglichen Bedarfs die Verbraucher offenbar für die Inflation sensibler werden ließen. Auch externe Faktoren wie der Anstieg der Nahrungsmittelpreise auf dem Weltmarkt und Lieferkettenstörungen hätten eine Rolle gespielt.Das erwartete Zinsniveau stieg auf einen Rekordwert von 149, drei Punkte mehr als im Mai. Der höhere Wert zeigt an, dass die Verbraucher immer stärker mit steigenden Zinsen rechnen, damit die Teuerung gestoppt werden kann.Bloomberg erwartet, dass die südkoreanische Notenbank in der Sitzung am 14. Juli erstmals die Zinsen um 50 Basispunkte anheben wird. Anschließend werde es innerhalb von sechs Monaten drei weitere Zinsschritte geben.Die Erwartungen in Bezug auf die Immobilienpreise deuten unterdessen einen Preisrückgang an. Verglichen mit Mai wurde in dieser Kategorie ein um 14 Punkte niedrigeres Ergebnis ermittelt.Die Umfrage hatte die Zentralbank bei 2.500 Haushalten landesweit zwischen dem 13. und 20. Juni durchgeführt.