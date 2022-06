Kultur First Lady Kim besucht Koreanisches Kulturzentrum in Spanien

First Lady Kim Keon-hee hat am Dienstag das Koreanische Kulturzentrum in Madrid besucht.



Kim sagte bei einem Treffen mit Mitarbeitern, sie danke ihnen für ihren Einsatz für die Bekanntmachung der koreanischen Kultur. Sie bat um Bemühungen, damit sich das Interesse der Bürger Spaniens auf alle Bereiche im Zusammenhang mit dem Leben der Koreaner, darunter K-Pop, K-Mode, K-Beauty und koreanische Küche, ausweiten könnte.



Sie wies darauf hin, dass in Spanien die koreanische Kultur und Küche beliebt seien. Das sei auch den Bemühungen des Koreanischen Kulturzentrums in den vergangenen elf Jahren zu verdanken.



Das Präsidialamt erläuterte, dass Kim als erste Ehefrau eines Präsidenten das Koreanische Kulturzentrum in Spanien seit dessen Eröffnung im Jahr 2011 besucht habe. Deshalb sei die Visite von besonderer Bedeutung gewesen.