Politik Präsidialamt misst Yoons Teilnahme an NATO-Gipfel wirtschaftliche Bedeutung bei

Das Präsidialamt hat der Teilnahme von Präsident Yoon Suk Yeol am NATO-Gipfel in Madrid auch in wirtschaftlicher Hinsicht Bedeutung beigemessen.



In Europa, einem alternativen Markt für Südkorea und einer wichtigen Region in puncto Wirtschaftssicherheit, habe die „Sales-Diplomatie“ auf Spitzenebene begonnen, sagte der präsidiale Chefsekretär für Wirtschaftsangelegenheiten, Choi Sang-mok, bei einem Pressetreffen in Madrid.



Die Ära eines Exportaufschwungs durch China gehe nun zu Ende, es seien alternative Märkte und die Diversifizierung notwendig. Es bestehe die Aufgabe, neben Halbleitern und Stahl weitere neue Exportindustrien zu finden. Zudem sei eine Erweiterung des Bereichs der Wirtschaftssicherheit erforderlich. Europa sei eine Region, die diese drei Anforderungen erfülle, betonte Choi.



Die Industriestrukturen Europas und Südkoreas entwickelten sich komplementär zueinander. Europa habe Vorteile in den Bereichen Planung, Materialien und Ausrüstung, während Südkorea über die weltbeste Produktionsfähigkeit verfüge, sagte Choi weiter.



Er sprach vom Beginn der Sales-Diplomatie auf Spitzenebene für neue Schlüsselindustrien für den Export. Mit Ländern wie Großbritannien, den Niederlanden, Rumänien, Polen und Tschechien, mit denen bilaterale Gespräche geplant seien, werde über die Kooperation in der AKW-, Rüstungs- sowie Schiffbauindustrie diskutiert, hieß es weiter.