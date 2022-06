Marine veranstaltet Zeremonie zum 20. Jubiläum der Zweiten Schlacht von Yeonpyeong

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Marine hat am Mittwoch eine Zeremonie zum 20. Jahrestag der Zweiten Schlacht von Yeonpyeong abgehalten.Die Marine bezeichnete dieses Jahr zum ersten Mal die entsprechende Veranstaltung als „Zeremonie zum Sieg in der Zweiten Schlacht von Yeonpyeong“, auch das Denkmal hierfür wurde dementsprechend bezeichnet.Nach Angaben der Marine fand die Zeremonie am Hauptquartier ihrer Zweiten Flotte in Pyeongtaek unter Federführung des Marinechefs Lee Jong-ho statt. Anwesend waren etwa 300 Menschen, darunter solche, die bei der innerkoreanischen Seeschlacht gekämpft hatten, und Hinterbliebene der getöteten Soldaten.Die Marine betonte, die Geschichte der in mehreren Seeschlachten errungenen Siege, darunter die Zweite Schlacht von Yeonpyeong, sei ein kostbares geistiges Vermögen für die Marinesoldaten. Sie wolle durch die Einrichtung von Gedenkstätten für die mentale Vorbereitung sorgen und sei ganz eindeutig zum Schutz der Nördlichen Grenzlinie NLL entschlossen.Zur Zweiten Schlacht von Yeonpyeong kam es am 29. Juni 2002 nach der Verletzung der NLL, die de facto innerkoreanische Seegrenze, im Westmeer durch zwei nordkoreanische Patrouillenboote. Dabei fielen sechs südkoreanische Soldaten.