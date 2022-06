Yoon und Kishida treffen sich zum ersten Mal in Madrid

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und der japanische Premierminister Fumio Kishida haben sich am Rande des NATO-Gipfels in Madrid zum ersten Mal persönlich getroffen.Das Präsidialamt in Seoul teilte am Mittwoch mit, dass sich Yoon und Kishida bei einem von König Felipe VI. veranstalteten Gala-Dinner zur Begrüßung der am NATO-Gipfel teilnehmenden Staats- und Regierungschefs am Dienstag etwa vier Minuten lang unterhalten hätten.Laut dem Präsidialamt kam Kishida zuerst auf Yoon zu und begrüßte ihn. Er habe Yoon zum Amtsantritt und dem Sieg der Regierungspartei bei den Kommunalwahlen Anfang Juni gratuliert.Yoon antwortete, er wünsche Premierminister Kishida ein gutes Ergebnis bei den Oberhauswahlen im Juli. Er und sein Stab hätten die Absicht, die anstehenden Angelegenheiten zwischen Südkorea und Japan zügig anzugehen, sobald die Oberhauswahlen vorbei seien, um zukunftsorientiert voranzuschreiten.Kishida habe sich bedankt und geäußert, dass er wisse, dass sich Präsident Yoon um die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan bemühe. Er habe vorgeschlagen, Anstrengungen zu unternehmen, damit sich das bilaterale Verhältnis zu einer gesünderen Beziehung entwickeln könne, fügte das Präsidialamt hinzu.