Koreanisch-Redewettbewerb in Incheon stattgefunden

Inmitten der großen weltweiten Beliebtheit der koreanischen Kultur, darunter K-Pop, Fernsehserien und Filme, hat in Incheon ein Koreanisch-Redewettbewerb für Ausländer stattgefunden.Von 60.000 ausländischen Einwohnern in Incheon und ausländischen Studenten zogen zwölf Personen ins Finale ein.Eine Teilnehmerin aus Russland, die ihre in einem Restaurant verlorene Kreditkarte habe wieder finden können, ist begeistert vom Leben in Südkorea, einem sicheren Land.Sie sagte, sie habe zwar schon vorher davon gehört, dass die öffentliche Ordnung in Südkorea weltweit auf hohem Niveau sei. In der Realität sei es jedoch viel erstaunlicher als sie sich vorgestellt habe.Auch eine Studentin aus der Mongolei nahm teil. Sie träumt davon, mit dem Zug der Eurasischen Bahn zwischen Korea und der Heimat zu verkehren.Sie möchte mit dem Zug von der Mongolei nach Korea reisen und sich mit Menschen, denen sie dort begegne, frei auf Koreanisch unterhalten können, sagte sie.In Incheon sind über zehn internationale Organisationen, darunter der Grüne Klimafonds GCF, angesiedelt, es gibt drei sogenannte „internationale Städte“. Die dort lebenden Ausländer übernehmen durch verschiedene Koreanisch-Kurse und Kulturerlebnisse die Rolle von Botschaftern der koreanischen Kultur.