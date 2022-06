Innerkoreanisches Nordkorea antwortet bisher nicht auf Südkoreas Forderung nach Vorankündigung von Dammöffnungen

Nordkorea hat bisher nicht auf Südkoreas Bitte reagiert, eventuelle Dammöffnungen in der Regenzeit anzukündigen.



Das südkoreanische Vereinigungsministerium teilte am Mittwoch mit, dass ein Telefonat über das gemeinsame Verbindungsbüro gegen 9 Uhr ordnungsgemäß erfolgt sei. Dabei sei über die Arbeitsaufnahme informiert worden, weitere nennenswerten Äußerungen zwischen beiden Seiten habe es nicht gegeben.



Die südkoreanische Regierung hatte am Dienstagnachmittag über eine militärische Kommunikationsleitung Nordkorea aufgefordert, im Falle einer Dammöffnung vorher darüber zu informieren. Sie hatte auch über das innerkoreanische Verbindungsbüro die Absicht übermittelt, eine Mitteilung über die Vorbeugung von Hochwasserschäden an den Norden zu schicken. Nordkorea hatte darauf jedoch keine Antwort gegeben.



Ein Beamter des Vereinigungsministeriums sagte, Seoul habe bereits über die militärische Kommunikationsleitung seine Forderung übermittelt. Nordkorea sei sich der Absicht Südkoreas bewusst, eine Mitteilung schicken zu wollen. Man warte nun Nordkoreas Antwort ab.