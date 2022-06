Yoon wird beim trilateralen Gipfel mit USA und Japan hartes Vorgehen gegen nordkoreanische Provokationen betonen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird beim trilateralen Gipfel mit den USA und Japan in Madrid ein hartes Vorgehen gegen nordkoreanische Provokationen bekräftigen.Ein Mitarbeiter des Präsidialamtes gab bei einem Pressebriefing in Madrid bekannt, Yoon werde seinen Amtskollegen der USA und Japans vorschlagen, nach Prinzipien gegen Provokationen durch Nordkorea strikt vorzugehen und die trilaterale Kooperation zu verstärken, so dass das kommunistische Land an den Verhandlungstisch zurückkehren werde.Das Gipfelgespräch mit US-Präsident Joe Biden und Japans Premier Fumio Kishida in Madrid wird um 21.30 Uhr koreanischer Zeit beginnen und soll etwa 25 Minuten lang dauern.Es ist das erste Mal seit vier Jahren und neun Monaten, dass die Staats- und Regierungschefs der drei Länder anlässlich der UN-Generalversammlung im September 2017 zu einem trilateralen Gipfel zusammenkamen.