Mindestlohn steigt 2023 um fünf Prozent auf 9.620 Won

Photo : YONHAP News

Der Mindestlohn steigt im kommenden Jahr um fünf Prozent auf 9.620 Won.Das beschloss die Mindestlohnkommission am Mittwoch. In dem Gremium handeln jeweils neun Vertreter der Arbeitgeber und -nehmer sowie unabhängige Experten den Mindestlohn aus.Da Arbeitgeber und -nehmer bis 15 Uhr keine Vorschläge unterbreiteten, die als Grundlage für einen Kompromiss dienen konnten, schlugen die Experten aus dem Kreis der allgemeinen Öffentlichkeit gegen 22 Uhr die Anhebung um fünf Prozent vor.Es gab 12 Fürstimmen und eine Gegenstimme sowie zehn Enthaltungen.Die neun Experten aus der Öffentlichkeit hatten vollzählig abgestimmt, vier Repräsentanten der Arbeitnehmer hatten aus Protest den Saal verlassen, bevor das Abstimmungsergebnis verkündet wurde. Sie hatten ursprünglich eine Steigerung um 18 Prozent verlangt.Alle neun Vertreter der Arbeitgeber hatten gleich nach der Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses den Saal verlassen, ihre Stimmen waren unter den Enthaltungen.Ein Arbeiter in Vollzeit wird damit im kommenden Jahr knapp über zwei Millionen Won oder 1.500 Dollar im Monat bekommen.Die Kommission wird den Beschluss an das Arbeitsministerium weiterreichen, dieses muss den neuen gesetzlichen Mindestlohn bis zum 5. August verkünden.