Heftige Niederschläge in den zentralen Regionen

Photo : YONHAP News

In den zentralen Regionen des Landes gibt es am Donnerstag heftige Niederschläge.Nach Angaben des Wetteramtes KMA würden in der Hauptstadtregion und den zentralen Gebieten der Gangwon-Provinz bis Freitag zwischen 50 und 200 Millimeter niedergehenFür den Norden der Chungcheong-Provinz wurden 50 bis 150 Millimeter vorhergesagt.Im Zentrum der Provinz soll es bis Donnerstag 70 Millimeter Regen geben, für die Jeju-Insel im Süden wurden 40 Millimeter angekündigt.Ab Donnerstagnachmittag soll der Monsun-Regen in den südlichen Regionen und auf Jeju nachlassen. In der Hauptstadtregion und im Landesinneren der Gangwon-Provinz soll es noch bis Freitag viel regnen.