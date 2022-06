Präsident Yoon diskutiert mit europäischen Kollegen über Wirtschaftskooperation

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Mittwoch am Rande des NATO-Gipfels in Madrid mit mehreren europäischen Regierungs- und Staatschefs bilaterale Gespräche geführt.Beim Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron standen Kooperationsmöglichkeiten bei Atomkraftwerken und in der Weltraumindustrie auf der Tagesordnung.Beim Gespräch mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte bat Yoon um eine stabile Versorgung koreanischer Halbleiterhersteller mit Ausrüstung. In den Niederlanden ist der führende globale Halbleiterausrüster ASML ansässig.Yoon traf sich auch mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda. Beide Politiker einigten sich darauf, die Kooperation in der Rüstungsindustrie und im AKW-Bereich zu verstärken.Beim Treffen mit der dänischen Premierministerin Mette Frederiksen wurde die Kooperation im Energiebereich thematisiert.Bei allen Gesprächen mit den vier europäischen Regierungschefs stand die Verstärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit oben auf der Tagesordnung.Das Präsidialamt erläuterte, dass mit Yoons Teilnahme am NATO-Gipfel die Sales-Diplomatie auf Spitzenebene gestartet worden sei.