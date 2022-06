US-Denkfabrik: Nordkorea könnte Material für über 100 Atomwaffen besitzen

Photo : YONHAP News

Nordkorea könnte nach Schätzungen über genug spaltbares Material für die Produktion von mehr als 100 Atomwaffen verfügen.Das schrieb die US-Denkfabrik Council on Foreign Relations (CFR) in einem am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht.Nordkorea verfüge über das Knowhow, um mit waffenfähigem Plutonium und Uran Nuklearwaffen zu produzieren, hieß es.Nordkorea habe im Jahr 2017 bereits über genug spaltbares Material für schätzungsweise bis zu 60 Waffen verfügt und in den darauf folgenden fünf Jahren jedes Jahr genug spaltbares Material für zwölf weitere Waffen produziert. Bei diesem Tempo könnte das Land derzeit genug Material für mehr als 100 Atomwaffen haben, hieß es.CFR ging davon aus, dass Nordkorea seit seinem ersten Atomtest im Jahr 2006 die Sprengkraft seiner Atomwaffen weiter erhöht habe.