Studie: Weltweit zunehmend chinakritische Stimmung

Photo : YONHAP News

Nach dem Ergebnis einer Studie verbreitet sich in der Welt zunehmend eine chinakritische Stimmung.Das habe eine Untersuchung des Pew Research Center zum Image Chinas ergeben, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Das Meinungsforschungsinstitut habe von Februar bis Anfang Juni 24.525 Menschen in 19 Ländern befragt.82 Prozent der befragten US-Amerikaner und 80 Prozent der Südkoreaner sagten, dass sie einen negativen Eindruck von China hätten. In Deutschland und Kanada teilten jeweils 74 Prozent der Befragten diese Auffassung.In den USA, Südkorea, Deutschland und Kanada habe der Anteil der Menschen, die negative Ansichten gegenüber China hätten, die bisher höchsten Stände erreicht, hieß es.In Japan waren 87 Prozent negativer Meinung, in Australien 86 Prozent und in Schweden 83 Prozent.Das Pew Research Center führte das Ergebnis auf ein komplexes Zusammenspiel der militärischen Bedrohung aus China, der Menschenrechtsverletzungen sowie der Tatsache zurück, dass die Volksrepublik der Ausgangspunkt der Covid-19-Verbreitung sei.