Nordkorea kritisiert erneute Einstufung als Hochrisikoland in Bezug auf Geldwäsche

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat sich der erneuten Einstufung als Hochrisikoland durch eine internationale Institution zur Bekämpfung von Geldwäsche stark widersetzt.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichte heute einen Beitrag von Ri Jong-chol, Abteilungsleiter des Nationalen Koordinierungsausschusses für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, in dem die entsprechende Entscheidung der Financial Action Task Force (FATF) kritisiert wird.Die Organisation folge den USA, die Nordkorea Geldwäsche verdächtigten, und habe seit dessen Einstufung als Hochrisikoland im Jahr 2011 jedes Jahr Nordkorea auf die Liste der Staaten gesetzt, gegen die Maßnahmen ergriffen werden müssten. Das sei eine schändliche Handlung, mit der die Aufgabe einer internationalen Organisation aufgegeben worden sei, die Fairness bewahren müsse, kritisierte Ri.Die FATF hatte bei ihrer Jahrestagung vom 14. bis 17. Juni in Deutschland Nordkorea und Iran als Hochrisikostaaten eingestuft, für die wegen gravierender Mängel Maßnahmen erforderlich sind.