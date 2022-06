Südkorea meldet 2.000 mehr Corona-Neuinfektionen als letzte Woche

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind mit Stand 0 Uhr am Donnerstag 9.595 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden.Das sind über 2.000 mehr als am vergangenen Donnerstag.Es wurden 9.453 lokal übertragene Fälle und 142 eingeschleppte Fälle gemeldet.Die Zahl der eingeschleppten Fälle ist seit dem 26. Juni den fünften Tag in Folge dreistellig.Die Zahl der neuen Infektionsfälle ist nach einem deutlichen Abwärtstrend in letzter Zeit wieder steigend.Die Regierung hatte bei der Entscheidung für das Festhalten an der Quarantänepflicht für die Infizierten am 17. Juni damit gerechnet, dass sich beim Infektionsgeschehen im Juli oder August wieder ein Aufwärtstrend abzeichnen könnte.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten sank um fünf auf 54. Seit dem 12. Juni liegt die Zahl stets unter 100.Es wurden zehn neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Bisher gibt es 24.547 Todesfälle, die Sterberate liegt bei 0,13 Prozent.