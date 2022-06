Südkorea beim Umgang mit Covid-19 auf Platz eins unter 53 Ländern

Photo : YONHAP News

Südkorea ist im monatlich von Bloomberg ermittelten sogenannten „Covid Resilience Ranking“ zum ersten Mal an die Spitze gelangt.Bloomberg veröffentlichte am Mittwoch in seinem Internetauftritt die Rangliste für Juni.Südkorea habe sich verglichen mit dem Vormonat um fünf Ränge auf Platz eins verbessert, hieß es.Bloomberg hat jeden Monat anhand von elf Faktoren bewertet, wie effektiv einzelne Länder mit dem Coronavirus umgehen, und die Rangliste veröffentlicht. Das gestern veröffentlichte Ranking stellt den letzten Vergleich dar.Russland bildete den zweiten Monat in Folge das Schlusslicht, während China den 51. Platz belegte.Die 53 miteinander verglichenen Länder wurden hauptsächlich nach ihrem Wirtschaftsvolumen ausgewählt, Nordkorea zählt nicht dazu.