Politik Umfrage: 62 Prozent befürworten Anhebung der Altersgrenze, ab der man als Senior gilt

In Bezug auf eine eventuelle Anhebung der Altersgrenze zur Einstufung als Senior gibt es fast doppelt mehr Befürworter als Gegner.



Das ergab eine Umfrage, die Embrain Public, Kstat Research, Korea Research und Hankook Research durchführten. Vom 27. bis 29. Juni wurden 1.002 Menschen ab 18 Jahren befragt.



Laut dem heute veröffentlichten Ergebnis der sogenannten National Barometer Survey befürworteen 62 Prozent, das entsprechende Alter von derzeit 65 auf 70 Jahre zu erhöhen. Ab dem Alter kann man in Südkorea die Grundrente bekommen und kostenlos mit der U-Bahn fahren.



34 Prozent sprachen sich gegen eine Anhebung aus.



Für eine Anhebung des gesetzlichen Rentenalters von 60 auf 65 Jahre sprachen sich 84 Prozent aus, während 13 Prozent dagegen waren.



Hinsichtlich einer aktiven Aufnahme von ausländischen Einwanderern waren 43 Prozent dafür, 50 Prozent dagegen.



Befragt wurden Menschen mittels virtueller Handynummern am Telefon. Die Rücklaufquote liegt bei 18,2 Prozent. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.



Details können auf der Webseite der Nationalen Beratungskommission für Wahlumfragen eingesehen werden.