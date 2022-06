Politik Panmunjom-Tour wird im Juli wieder aufgenommen

Ein Tourprogramm zum innerkoreanischen Grenzort Panmunjom wird nach einer pandemiebedingten Pause seit Januar im kommenden Monat wieder aufgenommen.



Wie das Vereinigungsministerium am Donnerstag bekannt gab, würden ab dem 12. Juli dienstags, mittwochs, freitags und samstags solche Touren für die Öffentlichkeit angeboten. Die Tour soll einmal am Tag erfolgen und um 15 Uhr beginnen. Bei jeder Tour werden bis zu 40 Menschen zugelassen.



Ein Ministerialer erklärte, dass die zulässige Besucherzahl angesichts der verbesserten Corona-Lage von maximal 20 vor der Aussetzung des Programms auf 40 erhöht worden sei.



Interessierte können sich ab 10 Uhr am 1. Juli auf der Webseite des Hilfszentrums des Vereinigungsministeriums für Panmunjom-Touren (www.panmuntour.go.kr) hierfür bewerben.