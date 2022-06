Seoul wiederholt seine Position in Bezug auf Chinas Widerstand gegen Südkoreas Teilnahme am NATO-Gipfel

Photo : YONHAP News

Seoul hat seine grundlegende Position in Bezug auf Chinas Widerstand gegen Südkoreas Teilnahme am NATO-Gipfel erneut bekräftigt.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, die Teilnahme des südkoreanischen Präsidenten am NATO-Gipfel in Madrid diene dazu, über die umfassende Kooperation mit den Partnerstaaten zu beraten. Diese Partnerstaaten teilten die Werte, die für Südkorea ebenfalls als die wichtigsten gälten.Seoul habe bereits klargemacht, durch die Teilnahme an dem Gipfel nicht einen bestimmten Staat auszuschließen.Zum diesmaligen NATO-Gipfel wurden neben den Mitgliedsstaaten vier Länder in der asiatisch-pazifischen Region, darunter Südkorea, eingeladen. Bei dem Spitzentreffen wurde das sogenannte strategische Konzept 2022, nach dem China als systemische Herausforderung der Welt angesehen wird, verabschiedet.Chinas Außenministerium hatte erklärt, dass die internationale Staatengemeinschaft der Tatsache größte Aufmerksamkeit schenken und Widerstand dagegen leisten sollte, dass die NATO in diesem Jahr eine über die Region hinausreichende Konfrontation verursache.