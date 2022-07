Früherer Präsident Lee verlässt Krankenhaus Richtung Wohnhaus

Photo : YONHAP News

Der frühere Präsident Lee Myung-bak hat das Krankenhaus in Richtung seines Wohnhauses verlassen.Wie Lees Anwalt Kang Hoon am Donnerstag mitteilte, sei Lee in seiner Residenz im Süden Seouls eingetroffen. Seine Ärzte hatten zuvor am Tag entschieden, dass er auch ambulant behandelt werden könne.Die Staatsanwaltschaft Suwon entschied am Dienstag, dass die Vollstreckung seiner Haftstrafe aus gesundheitlichen Gründen ausgesetzt werde. Lee wurde seitdem im Krankenhaus der Seoul Nationaluniversität behandelt.Der für die Entscheidung zuständige Ausschuss, in dem auch Gesundheitsexperten sitzen, war zu der Einschätzung gelangt, dass sich Lees Gesundheitszustand drastisch verschlechtern könnte, sollte er im Gefängnis bleiben.Der 80-Jährige hatte Anfang Juni beantragt, dass seine verbleibende Strafe nicht vollstreckt wird. Dies begründete er mit schweren chronischen Erkrankungen, darunter ein Diabetesleiden.