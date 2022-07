Präsident Yoon kehrt nach Teilnahme am NATO-Gipfel zurück

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist nach einer fünftägigen Reise nach Spanien zur Teilnahme am Gipfel der Organisation des Nordatlantikpakts (NATO) nach Südkorea zurückgekhert.Yoon führte am Donnerstag am Rande des NATO-Gipfels bilaterale Spitzengespräche mit seinen tschechischen, kanadischen und britischen Kollegen.Beim Treffen mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala bat Yoon laut dem Präsidialamt um Interesse und Unterstützung, damit sich koreanische Unternehmen am Bau eines neuen Kernkraftwerks in Dukovany beteiligen können. Er bat auch um Tschechiens Unterstützung für die Bewerbung der Stadt Busan um die Ausrichtung der Expo 2030.Wie verlautete, habe Fiala geantwortet, er sei über die Technologiekraft und Erfahrungen der koreanischen Unternehmen im AKW-Bereich gut informiert. In Bezug auf die Expo habe er gesagt, dass man bei der Entscheidung über die endgültige Position Yoons Äußerung angemessen berücksichtigen wolle.Beim Treffen mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau äußerte Yoon die Meinung, dass beide Länder ihre Kooperation für die Wirtschaftssicherheit auf Spitzentechnologie und künftige Spitzenindustrien wie künstliche Intelligenz und Energie ausweiten könnten. Trudeau bezeichnete Südkorea als sehr wichtigen Partner für Kanada.Dem Präsidialamt zufolge einigten sich beide Regierungschefs, die Kooperation im Technologiebereich zu fördern und die Zusammenarbeit bei den Lieferketten für kritische Mineralien wie Lithium, Nickel und Kobalt zu konkretisieren.Beim Gespräch mit dem britischen Premierminister Boris Johnson nahmen beide Seiten das „Bilaterale Rahmenwerk für eine engere Zusammenarbeit“ an. Erörtert wurde, durch Verhandlungen zur Verbesserung des bilateralen Freihandelsabkommens die Grundlage für die bilaterale Kooperation bei neuen Wirtschafts- und Handelsthemen wie Digitales und Lieferketten zu verstärken.Yoon und Johnson stimmten darin überein, die strategische Kooperation in der AKW-Industrie zu verstärken und weiter über konkrete Kooperationsmöglichkeiten zu diskutieren.Wie verlautete, habe Yoon bei den Gesprächen mit Fiala, Trudeau und Johnson auch um Interesse für die Denuklearisierung Nordkoreas gebeten. Er habe die Position der südkoreanischen Regierung für eine entschlossene Reaktion auf Provokationen erklärt. Die Gesprächspartner hätten Unterstützung für diese Haltung ausgedrückt.