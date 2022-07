Südkorea verbucht im ersten Halbjahr Rekorddefizit in Handelsbilanz

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im ersten Halbjahr dieses Jahres das bisher größte Handelsdefizit in einer ersten Jahreshälfte verzeichnet.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Freitag legte das Exportvolumen in den ersten sechs Monaten um 15,6 Prozent im Vorjahresvergleich auf 350,3 Milliarden Dollar zu. Das Importvolumen wuchs in dem Zeitraum um 26,2 Prozent auf 360,6 Milliarden Dollar.In der Handelsbilanz wurde demnach ein Defizit in Höhe von 10,3 Milliarden Dollar verbucht. Damit wurde das bisher größte Handelsdefizit in einem ersten Halbjahr von 9,16 Milliarden Dollar aus dem Jahr 1997 übertroffen.Das bislang größte Defizit in einem Halbjahr beträgt 12,55 Milliarden Dollar, dieses war im zweiten Halbjahr 1996 verbucht worden.Als Hauptursache für das Minus gilt der Energieimport, der im Vorjahresvergleich um über 40 Milliarden Dollar auf 87,9 Milliarden Dollar kletterte.