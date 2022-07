Außenminister Park nimmt am G20-Außenministertreffen in Indonesien teil

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin nimmt am Außenministertreffen der Gruppe der Zwanzig nächste Woche in Indonesien teil.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, dass Park an dem G20-Treffen teilnehmen werde, das am 7. und 8. Juli auf Bali stattfinden werde.Indonesien, das dieses Jahr den G20-Vorsitz innehat, betont unter dem Thema „Recover Together Recover Stronger“ die Förderung des Multilateralismus zur Beantwortung globaler Herausforderungen. Daher werden beim Außenministertreffen die Verstärkung des Multilateralismus und die Ernährungs- und Energiesicherheit thematisiert.Park plant am Rande des G20-Treffens bilaterale Gespräche mit Kollegen aus anderen Ländern.Noch vor der Reise zum G20-Treffen wird Park nach Singapur reisen. Dort wird er Premierminister Lee Hsien Loong einen Höflichkeitsbesuch abstatten und mit Außenminister Vivian Balakrishnan zu einem Gespräch zusammenkommen. Beide Minister werden über Wege zur Verstärkung der Kooperation zwischen Südkorea und Singapur diskutieren und sich auch über die regionale und globale Lage austauschen.