Nordkoreas erster Covid-19-Fall soll aus dem Grenzgebiet stammen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat behauptet, dass der erste Covid-19-Fall im Land an der Grenze zu Südkorea hervorgegangen sei.Der Norden machte damit offenbar den Süden indirekt für den Corona-Ausbruch verantwortlich.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA zitierte am Freitag aus einem Bericht der staatlichen Zentrale für Epidemie-Prävention. Demnach seien Mitte April mehrere Personen aus dem Gebiet Ipho-ri im Landkreis Kumgang in der Provinz Kangwon mit Fieber in die Hauptstadt Pjöngjang gekommen.Auch habe es in ihrem Umfeld viele Fieberfälle gegeben.Ipho-ri grenzt an Inje und Yanggu in der südkoreanischen Gangwon-Provinz.Laut dem KCNA-Bericht hätten ein 18-jähriger Soldat und ein fünfjähriges Kindergartenkind, die an einem Hügel in Ipho-ri mit fremden Dingen in Kontakt gekommen seien, Anfang April Fiebersymptome entwickelt und seien später positiv auf das Coronavirus getestet worden.Weiter wird in dem Bericht behauptet, dass Ballons aus dem Süden den Ausbruch verursacht hätten.Flüchtlinge und Aktivisten hätten die Ballons mit Propagandamaterial und Hilfsgütern trotz Nordkoreas Protest über die Grenze fliegen lassen, hieß es.