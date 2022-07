Asiatische Währungen im zweiten Quartal mit größtem Wertverlust seit 1997

Photo : YONHAP News

Die Währungen aufstrebender Staaten in Asien haben im zweiten Quartal am stärksten seit 1997 an Wert eingebüßt.Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg lag der Bloomberg JP Morgan Asia Dollar Index mit Stand 16 Uhr am Donnerstag koreanischer Zeit bei 102,53. Verglichen mit Ende März fiel der Wert um etwa 4,5 Prozent. Der Index zeigt den Wert der Währungen von Südkorea, China, Hongkong, Taiwan, Indien sowie wichtiger Länder in Südostasien gegenüber dem US-Dollar an.Der Index war zur Zeit der Währungskrise in Ostasien im Jahr 1997 im dritten Quartal um 5,9 Prozent und im Schlussquartal um 16,7 Prozent gefallen. Nun sei der seitdem stärkste Rückgang verbucht worden, hieß es.Zur Zeit der globalen Finanzkrise im Jahr 2008 war der Index von 115,36 Ende März auf 104,63 Ende März des darauf folgenden Jahres abgerutscht. Im dritten Quartal 2008 wurde ein Rückgang von 4,1 Prozent verbucht.Bloomberg meldete, dass im Juni der stärkste Einbruch des koreanischen Won in einem Monat seit elf Jahren zu erwarten sei. Am Donnerstag habe der Won-Dollar-Kurs im Tagesverlauf die Marke von 1.300 Won pro Dollar übertroffen.Der philippinische Peso verlor im zweiten Quartal am kräftigsten seit 14 Jahren an Wert, die indische Rupie fiel auf ein Rekordtief.Der japanische Yen verlor im zweiten Vierteljahr gegenüber dem US-Dollar elf Prozent an Wert.