Internationales Covid-Zertifikat aus Südkorea wird in EU wie dortiges Zertifikat anerkannt

Ein in Südkorea ausgestelltes Covid-Zertifikat wird vom 1. Juli an in der Europäischen Union als gleichwertig wie das digitale Covid-Zertifikat der EU anerkannt.



Die Europäische Kommission fasste einen entsprechenden Beschluss für Covid-Zertifikate, die in Südkorea, Bahrain, Ecuador, Kosovo und Madagaskar ausgestellt wurden.



Wer ein in Südkorea ausgestelltes Covid-Zertifikat hat, wird demnach bei Reisen innerhalb der Union grundsätzlich von einer Quarantäne oder einem weiteren Corona-Test ausgenommen.



Mit dem Beschluss stieg die Zahl der Nicht-EU-Länder, deren Covid-Zertifikate die EU-Kommission anerkennt, auf 45.



Aufgrund der verbesserten Corona-Lage verlangen die meisten EU-Länder zwar kein Covid-Zertifikat von Reisenden. Jedoch hat die EU-Kommission mit Rücksicht auf eine mögliche plötzliche Veränderung der Lage die Bestimmung zu Covid-Zertifikaten bis Ende Juni 2023 verlängert.