Wirtschaft Chef der Finanzaufsicht warnt vor „perfektem Sturm“

Der Chef der südkoreanischen Finanzaufsicht FSS hat gewarnt, dass infolge der gestiegenen in- und externen Unsicherheiten bereits ein „perfekter Sturm“ begonnen haben könnte.



Entsprechendes sagte Lee Bok-hyun bei einem Treffen mit Marktexperten am Freitag.



Der Ukraine-Krieg scheine sich in die Länge zu ziehen. Sollten auch der anhaltende Inflationsdruck und das gesteigerte Tempo der Zinsanhebungen durch die US-Zentralbank Fed berücksichtigt werden, werde befürchtet, dass die instabile Lage am Markt für längere Zeit anhalten werde, äußerte Lee.



Ein beispielloser perfekter Sturm nähere sich anscheinend, vielleicht habe der Sturm bereits begonnen. Die Finanzaufsicht verstärke ihre Fähigkeit zur Krisenreaktion präemptiv, um auf eine weitere Verschlechterung der Situation vorbereitet zu sein, hieß es.