Nordkoreas neue Außenministerin gratuliert China zum Jahrestag der Rückgabe von Hongkong

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat anlässlich des 25. Jahrestags der Rückgabe von Hongkong an China und des 101. Gründungsjubiläums der Kommunistischen Partei Chinas eine Gratulationsbotschaft an die chinesische Regierung geschickt.Nach Angaben im Internetauftritt des nordkoreanischen Außenministeriums am Freitag schickte Außenministerin Choe Son-hui eine Botschaft an den chinesischen Außenminister Wang Yi und gratulierte diesem zum 25. Jahrestag der Übergabe von Hongkong an die Volksrepublik China.Das war Choes erste offizielle Aktivität seit ihrer Ernennung zur Außenministerin in einer Sitzung der Arbeiterpartei Anfang Juni. Es wird davon ausgegangen, dass Nordkorea damit eine besondere Freundschaft und Enge mit China demonstrieren wollte.