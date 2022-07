Politik Industrieminister wirbt in Polen für koreanische Atomreaktoren

Industrieminister Lee Chang-yang hat nach Tschechien auch in Polen für koreanische Atomreaktoren geworben.



Laut dem südkoreanischen Industrieministerium am Freitag traf sich Lee am Donnerstag in Polen mit der Ministerin für Klima und Umwelt, Anna Moskwa, sowie dem stellvertretenden Vorsitzenden des Unterhauses, Ryszard Terlecki. Sie diskutierten über Kooperationsmöglichkeiten zwischen Südkorea und Polen im Bereich Atomkraftwerke, der Rüstungs- und Spitzenindustrie.



Lee erläuterte beim Treffen mit Moskwa die Vorzüge und Sicherheit der koreanischen Atomreaktoren. Er äußerte die Hoffnung, dass die AKW-Kooperation zwischen beiden Ländern auf der Grundlage eines Geschäftsvorschlags voranschreite, den der südkoreanische AKW-Betreiber Korea Hydro & Nuclear Power Co. im April eingereicht hatte.



Beide Länder unterzeichneten anlässlich des Besuchs von Lee eine Absichtserklärung über die bilaterale Energiekooperation. Sie vereinbarten, die Zusammenarbeit im gesamten Energiebereich, darunter Nuklearenergie, Wasserstoff und E-Mobilität, zu verstärken.