Südkoreas Börse fällt auf tiefsten Stand seit 20 Monaten

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Leitindex Kospi ist auf den tiefsten Stand seit 20 Monaten gefallen.Der Kospi beendete den Handel 1,17 Prozent tiefer bei einem Stand von 2.305,42 Zählern.Die Anleger sorgen sich, dass das Wirtschaftswachstum in Südkorea stark nachlassen könnte. Südkorea hatte im ersten Halbjahr in seiner Handelsbilanz ein Rekorddefizit verbucht.Das Defizit und Rezessionssorgen hätten den Abwärtsdruck verstärkt, wurde Park Sang-hyun von HI Investment & Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.