Landesweite Hochschulaufnahmeprüfung dieses Jahr am 17. November

Die landesweite Hochschulaufnahmeprüfung wird dieses Jahr am 17. November stattfinden.Das teilte das Koreanische Institut für Lehrpläne und Evaluation mit, das die jährliche Reifeprüfung Scholastic Ability Test (CAST) durchführt.Wie im letzten Jahr auch sollen Prüflinge in den Fächern freie Künste und Naturwissenschaften sowohl allgemeine als auch optionale Themen in den Sektionen Koreanisch, Mathematik und Berufsausbildung wählen können.Rund 50 Prozent der Prüfungsfragen werden an die Lehrmaterialien und Lernvideos des Bildungssenders Educational Broadcasting System angelehnt sein.Bewerbungen für die Teilnahme an der Prüfung können zwischen dem 18. August und 2. September eingereicht werden.Die Testergebnisse werden den Prüflingen am 9. Dezember zugestellt.