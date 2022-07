Zahl der Flugpassagiere mit Auslandsziel um fast ein Drittel gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Flugpassagiere mit Auslandsziel ist um fast ein Drittel im Vormonatsvergleich gestiegen.Im Juni seien eine Million Menschen von Südkorea aus ins Ausland geflogen, teilte das Transportministerium am Sonntag mit.Dies wird mit den gelockerten Corona-Regeln und dem gestiegenen Angebot an Flügen erklärt. Der Internationale Flughafen Incheon ist mittlerweile wieder rund um die Uhr in Betrieb.Die Zahl der Passagiere im Luftverkehr insgesamt, die auf internationalen und nationalen Routen unterwegs waren, habe im Juni bei 4,6 Millionen gelegen. Dies sei ein Anstieg um 4,6 Prozent im Vormonatsvergleich gewesen.Die Zahl der Fluggäste auf Inlandsflügen ging auf 3,32 Millionen leicht zurück.Bei den Fernreisen wurde ein Anstieg um 36 Prozent auf 1,28 Millionen Passagiere registriert. Damit wurde erstmals seit dem Ausbruch von Covid-19 wieder die Marke von einer Million übertroffen.Verglichen mit dem Vorjahr war es ein Anstieg um 420 Prozent.