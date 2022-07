Taifun Aere Richtung Kyushu in Japan abgedreht

Photo : YONHAP News

Der Taifun Aere ist in Richtung Kyushu in Japan abgedreht.Nach Angaben des Koreanischen Wetteramtes am Sonntag soll der Wirbelsturm am Montagabend das Gebiet etwa 210 Kilometer südöstlich der Jeju-Insel erreichen.Am Dienstagmorgen soll der Taifun auf die südwestliche Hauptinsel Kyushu treffen.Südkoreas Südküste und die Jeju-Insel sollen hingegen nicht unter dem direkten Einfluss des Taifuns stehen, da dieser nicht sehr stark sei.Die Behörde warnt jedoch vor hohen Wellen auf der Jeju-Insel und an der Südküste. Auch soll es dort sowie in manchen zentralen Gebieten viel Regen geben.Der Taifun soll außerdem dafür sorgen, dass Südkorea bis Mittwoch unter einer Hitzewelle ächzen wird.