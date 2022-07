„Broker“ gewinnt Hauptpreis beim Filmfest München

Photo : YONHAP News

Der koreanische Film „Broker“ von Regisseur Hirokazu Kore-eda ist beim 39. Filmfest München mit dem Hauptpreis ausgezeichnet worden.Nach Angaben auf der Webseite des Filmfestivals, das am Samstag zu Ende ging, kürte die Jury „Broker“ zum Gewinner des ARRI Award.Die Jury, darunter Schauspielerin Sibel Kekilli, sagte: „Dieser Film ist eine Reise. Eine voller Sehnsüchte, voller Entscheidungen, voller Umwege. Manchmal sind es genau diese Umwege, die wir im Leben beschreiten müssen, um zu uns selbst und zueinander zu finden. Und in diesem Film haben wir ein Stück von uns selbst gefunden.“Song Kang-ho hatte bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes im Mai für seine Rolle in „Broker“ den Preis für den besten Schauspieler gewonnen.