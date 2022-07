Finanzaufsicht mahnt alle Banken wegen ungewöhnlicher Devisentransaktionen zu Kontrollen

Südkoreas Finanzaufsicht FSS hat alle Banken aufgefordert, den Stand der Devisentransaktionen unter die Lupe zu nehmen und darüber zu berichten.Grund ist, dass bei Woori Bank und Shinhan Bank ungewöhnlich hohe Summen von Devisentransaktionen festgestellt wurden.Die Finanzaufsicht teilte am Sonntag mit, Untersuchungen zu dem Vorfall eingeleitet zu haben. Zudem sei beschlossen worden, dass auch andere Banken nach eigenen Kontrollen über mögliche Auffälligkeiten berichten sollten.Die Finanzaufsicht habe am 1. Juli jede Bank offiziell gebeten, eigene Kontrollen durchzuführen, sagte ein Mitarbeiter.Die Woori Bank hatte bei einer internen Prüfung aufgedeckt, dass bei einer Filiale in Seoul in den letzten zwölf Monaten etwa 800 Milliarden Won (knapp 620 Millionen Dollar) durch Devisentransaktionen von mehreren Körperschaften an andere Körperschaften überwiesen worden waren. Die Bank berichtete der Finanzaufsicht darüber, diese leitete am 23. Juni eine Vor-Ort-Kontrolle ein.Auch bei der Shinhan Bank wurden Anzeichen dafür festgestellt, dass Devisentransaktionen in einer ungewöhnlichen Größenordnung getätigt worden waren. Die Finanzaufsicht nahm daher am 30. Juni eine Vor-Ort-Untersuchung bei der Geschäftsbank auf.