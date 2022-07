Wirtschaft Arbeit von Beratungsgremium zum Verzehr von Hundefleisch auf unbestimmte Zeit verlängert

Die Arbeit eines im Dezember gegründeten Gremiums zur Diskussion über den Verzehr von Hundefleisch ist auf unbestimmte Zeit verlängert worden.



Die Entscheidung sei bei einer Plenarsitzung am 29. Juni getroffen worden, teilte das Gremium am Montag mit.



Der Ausschuss habe bisher in 17 Sitzungen Beratungen geführt und sei zu der Einschätzung gelangt, dass die Beendigung des Verzehrs von Hundefleisch der Trend der Zeit sei. Es gebe jedoch Differenzen darüber, wann der Zeitpunkt hierfür kommen solle, hieß es.



Das privat-öffentliche Beratungsgremium wurde ins Leben gerufen, nachdem die Regierung beschlossen hatte, gesellschaftliche Diskussionen über ein offizielles Ende des Verzehrs von Hundefleisch zu führen.



Das Komitee besteht aus 21 Personen, darunter Vertreter von Tierschutzorganisationen sowie von Hunderzüchtern, Experten und Regierungsbeamte. Zuständig ist das Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Angelegenheiten.



Das Gremium sollte nach dem ursprünglichen Plan bis April dieses Jahres im Einsatz sein, seine Aktivitäten waren schon einmal bis Juni verlängert worden.