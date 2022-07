Regierungs- und Oppositionspartei wählen Parlamentsvorsitzenden

Photo : YONHAP News

Die regierende Partei Macht des Volkes und die oppositionelle Minjoo-Partei Koreas haben den Abgeordneten Kim Jin-pyo zum Parlamentsvorsitzenden gewählt.255 der 275 anwesenden Parlamentarier stimmten für den Abgeordneten der Minjoo-Partei.Die Regierungspartei schlug am Montagvormittag vor, sich bei der Wahl des Parlamentsvorsitzenden kooperativ zu verhalten, sollte die Minjoo-Partei versprechen, bei der Wahl der Vorsitzenden der ständigen Ausschüsse mit ihr zu kooperieren.Die führende Oppositionspartei akzeptierte den Vorschlag mit dem Argument, dass die Nationalversammlung nicht länger ein Vakuum bleiben dürfe, zumal die Bürger in ihrem Alltagsleben vor multiplen Krisen stünden.Die Minjoo-Partei, die über 170 der 299 Mandate in der Nationalversammlung verfügt, hatte die Abhaltung einer Plenarsitzung angekündigt, um den neuen Parlamentssprecher am Montagnachmittag im Alleingang zu wählen, sollte keine Einigung mit der Regierungspartei gelingen.