Südkorea drängt gegenüber Mexiko auf baldige Wiederaufnahme von Freihandelsgesprächen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat gegenüber Mexiko auf eine baldige Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein bilaterales Freihandelsabkommen (FHA) gedrängt.Entsprechendes habe Außenminister Park Jin nach Angaben seines Hauses im Gespräch mit seinem mexikanischen Amtskollegen Marcelo Ebrard am Montag in Seoul gesagt.Südkorea und Mexiko hatten im Jahr 2006 Verhandlungen über ein Strategic Economic Complementation Agreement (SECA) aufgenommen. Ein solcher Vertrag gilt als Vorstufe eines Freihandelspaktes. Im Jahr darauf wurden die Gespräche zu Verhandlungen über einen Freihandelspakt hochgestuft. Diese wurden jedoch 2008 ausgesetzt. Beide Seiten hatten sich dann bei einem Gipfel im Jahr 2016 auf die Fortsetzung der Gespräche verständigt.Park wies darauf hin, dass Südkorea seit dem Start einer strategischen Partnerschaft mit Mexiko im Jahr 2005 enge Beziehungen zu dem Schlüsselpartner in Lateinamerika unterhalte.Mexiko werde außerdem für südkoreanische Unternehmen als Produktions- und Investitionsstandort in Amerika immer wichtiger. Südkorea sei für Mexiko der drittgrößte Handelspartner und umgekehrt sei Mexiko für Südkorea der wichtigste Handelspartner in Lateinamerika.Beide Länder feiern dieses Jahr den 60. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Park äußerte in diesem Zusammenhang die Hoffnung, dass beide Länder ihre strategische Zusammenarbeit mindestens weitere 60 Jahre in verschiedenen Bereichen fortsetzen. Eine enge Zusammenarbeit biete sich auf den Gebieten Handel, Investitionen, wirtschaftliche Sicherheit, Lieferketten, Luft- und Raumfahrt sowie Gesundheitswesen an.Beide Minister unterzeichneten im Anschluss an das Gespräch eine Absichtserklärung über die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit.