Südkoreas Währungsreserven vierten Monat in Folge zurückgegangen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Währungsreserven sind im Juni den vierten Monat in Folge zurückgegangen.Nach Angaben der Zentralbank am Dienstag beliefen sich die Währungsreserven Ende Juni auf 438,28 Milliarden Dollar. Das seien verglichen mit dem Vormonat 9,43 Milliarden Dollar weniger.Die Notenbank nannte als Grund den gesunkenen Wert von Vermögen in anderen Währungen bei der Umrechnung in US-Dollar infolge dessen Aufwertung sowie die geschrumpften Dollar-Einlagen bei Finanzinstituten.Südkorea hortet mit Stand Ende Mai weiterhin den neuntgrößten Währungsschatz der Welt.An der Spitze bleibt China mit 3,1 Billionen Dollar. Dahinter folgen Japan mit 1,3 Billionen Dollar und die Schweiz mit 1,04 Billionen Dollar.